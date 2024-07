F1 | Wolff non ha dubbi: “Hamilton un gigante, lasciamo alla Ferrari un grande pilota”

F1 Wolff Mercedes – Grande emozione anche per Toto Wolff dopo la vittoria ottenuta da Lewis Hamilton nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il Team Principal della Mercedes, intervistato dalla stampa d’oltremanica, ha rimarcato le grandi qualità del sette volte iridato, evidenziando come il primato di domenica – arrivato dopo un periodo non semplice sul piano delle performance – sia la degna conclusione di una bella storia che nel corso degli anni ha regalato al binomio ben sei titoli mondiali Piloti e otto Costruttori.

L’inglese, già ufficializzato in Ferrari per la stagione 2025, ha mostrato nervi e carattere nelle 52 tornate di gare a Silvestone, confermandosi uno dei piloti più veloci all’interno dello schieramento. Qualità che lo stesso Wolff ha evidenziato e che quasi certamente offriranno un valido contributo alla causa della Scuderia del Cavallino, pronta ad accogliere l’inglese dal prossimo gennaio in sostituzione di Carlos Sainz.

Wolff e la vittoria di Hamilton a Silverstone

“Cinque gare fa non avevamo ottenuto nemmeno un podio, mentre adesso siamo riusciti a conquistare le ultime due gare. L’ultima, fra l’altro, parecchio meritata visto che siamo riusciti ad essere i più rapidi in tutte le condizioni. La vettura ha compiuto dei buoni passi in avanti ed è uscita da un momento difficile. Come squadra, però, non abbiamo mai avuto dubbi e sapevamo che prima o poi saremmo tornati a vincere.

Silverstone, alla fin fine, è stata un regalo che ci siamo scambiati con Lewis. E’ una bella storica che finisce nel suo ultimo GP di casa con la Mercedes. Non credo che la sua scelta di andare in Ferrari sia triste. Siamo adulti e faremo di tutto per dare una monoposto veloce sia a Lewis che a George fino alla fine della stagione. Non possiamo però nascondere che lasciamo alla Ferrari un grandissimo pilota, capace ancora di vincere e di essere veloce. Si sta concretizzando la situazione che a Maranello speravano”.