Formula 1 | Olanda nera per Russell: strategia sbagliata e ritiro nel finale

Grande delusione per George Russell, partito dalla terza posizione in Olanda e alla fine in lotta per le ultime posizioni per aver fatto una scelta oltremodo sbagliata quando bisognava passare sulle gomme intermedie. Lo scroscio iniziale è durato molto più di quanto avevano previsto in casa Mercedes, e per questo l’inglese, il quale si aspettava di lottare minimo per il podio, si è ritrovato nelle retrovie. Poi una bella rimonta dopo aver montato le hard una volta che la pista si è asciugata, ma è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Norris.

“Ho iniziato la gara aspettandomi di lottare per il podio e sono arrivato diciassettesimo – ha ammesso Russell. La pioggia era prevedibile, ma solo per pochi minuti, e invece non è stato così. La pista era da intermedie ma pensavo che avrei potuto fare uno o due giri con le slick se avesse smesso presto, e questo non è successo. E’ stata un’occasione mancata. Alla fine ero con Lando ruota a ruota alla chicane e ci siamo toccati. Peccato, avevo una macchina veloce, ma abbiamo preso le decisioni sbagliate. Ci sono degli aspetti positivi da considerare, sapevamo che questo tracciato fosse forte per noi”.