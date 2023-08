Formula 1 | Mercedes, Hamilton in rimonta nel Gran Premio d’Olanda

Gara in costante rimonta per Lewis Hamilton, sesto a Zandvoort e sempre a guardare gli avversari da dietro per via delle molteplici situazioni che si sono venute a creare per le condizioni miste che si sono presentate per gran parte della domenica. Il sette volte campione del mondo della Mercedes, alla fine, è rammaricato per non essere riuscito a lottare quantomeno per la zona podio, e probabilmente aveva il passo per poterlo fare, come si è visto nel finale, quando pur essendo nettamente più veloce di Sainz, non è riuscito a passarlo senza l’aiuto del DRS.

“Non sapevo davvero come sarebbe andata oggi – ha detto Hamilton. Ieri sera mi sono scervellato sugli sbagli della qualifica, su come siamo finiti in tredicesima posizione e il modo in cui potevamo rimontare. Volevo iniziare la gara con una mescola diversa dalla soft, poi ho scoperto di essere unico ma è arrivata subito la pioggia. Come squadra abbiamo preso la decisione sbagliata e il prezzo è stato caro, visto che eravamo ultimi. Dopodiché ho abbassato la testa per rimontare. Ogni volta che mi fermavo ai box uscivo dietro e continuavo a spingere e inseguire, ma ero contento perché ho passato per esempio la McLaren, e non è facile su una pista del genere. Poi, alla fine, avrei avuto bisogno del DRS per passare Sainz perché ero più veloce ma non abbastanza per superarlo in rettilineo. Se avessimo fatto scelte diverse, probabilmente avremmo potuto sfidare i primi due, non eravamo così lontani e sarebbe stato bello partecipare a quella battaglia”.

5/5 - (1 vote)