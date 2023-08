Formula 1 | Ferrari, Vasseur loda la gara di Sainz a Zandvoort

Quello di oggi è stato uno dei weekend più difficili della stagione Ferrari. Sainz è arrivato in quinta posizione, lottando fino allo stremo con Hamilton nel finale e con gomme usurate rispetto a quelle del campione inglese. Lo spagnolo ha tenuto comunque un buon ritmo per gran parte della gara, ma la SF-23 non gli ha permesso di essere veramente in lotta per il podio. E’ andata decisamente peggio a Leclerc, di fatto fuori al primo giro, quando un contatto con Piastri gli ha danneggiato il fondo facendogli perdere circa 60 punti di carico aerodinamico.

“È stato un weekend decisamente intenso, disputato in condizioni molto difficili – ha dichiarato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Carlos è stato autore di un’ottima gara, nella quale è riuscito a tenere il passo dei migliori fino a quando non è tornata la pioggia. A quel punto ha dovuto fare i conti con l’handicap di avere gomme Intermedie più usurate dei piloti con i quali lottava ed è stato bravo a tenere a bada due avversari forti come Lewis Hamilton e Lando Norris portando a casa il miglior risultato possibile in quel momento”.

“La gara di Charles è stata compromessa al primo giro dal contatto con Oscar Piastri, nel quale ha danneggiato la sua SF-23. Pensavamo che sarebbe bastato sostituire l’ala anteriore ma invece c’era un danno anche al fondo che è peggiorato giro dopo giro fino a farci optare per il ritiro. Ora ci concentriamo su Monza, la nostra gara di casa, dove vogliamo mettere in pratica un’esecuzione perfetta sotto ogni aspetto così da permettere ai nostri piloti di sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione”.

