Formula 1 | Norris: “Il podio a Silverstone sarebbe un sogno”

Formula 1 GP Silverstone Norris – Presente alla conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Lando Norris non ha nascosto la propria soddisfazione per i passi in avanti compiuti dalla MCL60 in Austria, precisando come le novità tecniche abbiano aiutato la squadra ad estrarre maggior potenziale della vettura, soprattutto sul passo gara. Una condizione importante che ha alzato e non poco il morale all’interno del team.

“Sono super entusiasta, finalmente arriva la mia gara di casa”, ha affermato l’inglese della McLaren. “Mi sento bene e siamo seduti da un ottimo fine settimana in Austria e speriamo che a Silverstone possa andare ancora meglio. La guida a Silverstone mi entusiasma, ma anche il rapporto con il pubblico e i tifosi è qualcosa di unico”.

“Tutto ciò mi porta sempre ad attendere con trepidazione questo fine settimana di gara, ha proseguito. “Rispetto al Red Bull Ring mi aspetto una performance simile, niente di più e niente di meno. Abbiamo compiuto un bel passo in avanti, superando diversi avversari, e adesso dobbiamo confermarci anche qui in Gran Bretagna. L’Austria è sempre stata una corsa favorevole per noi e quindi come team puntiamo a ribadire quanto espresso”.

“Fare meglio è difficile e serve certamente una buona dosa di ottimismo, ma come ho detto riteniamo di avere tra le mani la possibilità di puntellare la nostra posizione. Il podio sarebbe un sogno, ma già battagliare con Mercedes e Aston Martin sarebbe grandioso”, ha concluso il portacolori della McLaren.