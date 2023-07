Formula 1 | Mercedes a Silverstone con una nuova ala anteriore

Formula 1 Mercedes Silverstone – Prosegue il lavoro di sviluppo in casa Mercedes sulla W14 di Lewis Hamilton e George Russell. Dopo il week-end difficile affrontato al Red Bull Ring, la scuderia anglo-tedesca vuole riscattarsi davanti il pubblico di “casa” a Silverstone, tracciato che sulla carta dovrebbe ben sposarsi con le caratteristiche della W14.

Proprio in tal senso, come ammesso dallo stesso Lewis Hamilton durante la conferenza stampa d’apertura del GP, lo staff tecnico capitanato da James Allison ha varato una nuova ala anteriore che i piloti potranno utilizzare già a partire dalle libere di domani. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di migliorare il comportamento del pacchetto e di avvicinarsi, per quanto possibile, alle performance della Red Bull, vera favorita per questo fine settimana nel Northemptonshire.

“Confermo che abbiamo una nuova ala anteriore che speriamo ci aiuti a compiere un’ulteriore passo in avanti”, ha affermato il sette volte Campione del Mondo. “Spero possa portarci nella direzione giusta. Non è nulla di eccessivo, ma col pacchetto stiamo facendo dei piccoli passi in avanti. Un percorso progressivo per avvicinarci il più possibile alla vetta della classifica. L’Austria non è stata positiva per noi, ma in occasioni come queste che impara tanto sulla vettura e capiamo cosa e come migliorare. Sono stato in fabbrica insieme alla squadra e tutti sono tornati a lavorare al massimo. Vogliamo trasformare l’energia negativa in positiva”.