F1 | Zak Brown: “Bisogna trovare delle soluzioni ai track limits”

F1 GP Austria Brown track limits – Intervistato dai media all’interno del paddock di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, Zak Brown è tornato a parlare del caso “track limits” scoppiato la scorsa settimana in Austria, precisando come FIA, Liberty Media e squadre debbano trovare una soluzione per scongiurare nuovi casi di quel tipo. Secondo il Manager statunitense, la Formula 1 non ha mai affrontato una situazione così grave in merito ai limiti della pista e proprio per questo motivo, tutte le parti coinvolte, devono lavorare affinché il misfatto non solo venga risolto al Red Bull Ring, ma anche “arginato” in tutte le altre piste del campionato.

“Per quanto riguarda l’Austria ci sono soluzioni migliori rispetto a quanto successo la settimana scorsa”, ha affermato il Manager statunitense. “Detto questo, il Red bull Ring è un circuito unico e non abbiamo mai visto così tanti problemi con i track limits. Bisogna lavorare per prevenire situazioni di quel tipo, anche perchè – nel caso specifico dell’Austria – sapevamo che sarebbe successo tutto ciò già dal venerdì. L’importante adesso è imparare da tutto ciò e non lasciare che accada di nuovo nel prossimo futuro”.