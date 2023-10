Formula 1 | Norris brucia Leclerc al via: la partenza del GP degli Stati Uniti [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti partenza – Vi riportiamo la partenza e il primo giro dell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie ad un’ottima uscita dalla propria piazzola, Lando Norris (2°) è riuscito a conquistare la vetta della corsa alla prima curva su Charles Leclerc, scattato dalla pole position. Una mossa che gli ha permesso di gestire al meglio la strategia e la prima parte della corsa sul tracciato del Circuit of the Americas.

Bene anche Carlos Sainz, bravo a guadagnare – almeno temporaneamente – la terza piazza ai danni di Lewis Hamilton, e Max Verstappen, subito in scia ai top nonostante la partenza dalla sesta casella. Appuntamento tra sette giorni a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.