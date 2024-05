F1 | McLaren da brutto anatroccolo a cigno: l’evoluzione che ha portato la MCL38 alla vittoria [VIDEO]

F1 McLaren GP Miami – Dalle ultime posizioni alla vittoria: in appena 12 mesi, la McLaren capitanata da Andrea Stella è riuscita ad agguantare la tanto “sognata” vittoria, riproponendosi con forza nella sfida con Red Bull e Ferrari per il gradino più alto del podio.

Al termine della corsa, Matteo Bobbi ha analizzato il lavoro che lo staff diretto dall’Ingegnere italiano ha portato avanti nell’ultimo anno, evidenziando come a Woking siano riusciti non solo a correggere i difetti di base del pacchetto, ma anche a garantire piloti una vettura in grado di esprimersi al meglio in tutte le condizioni di utilizzo. Una vera e propria arma che siamo certi potrà dire la propria nel proseguo di questa stagione 2024.

Lando Norris, ricordiamo, ha ottenuto la vittoria a Miami davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. Più indietro Oscar Piastri, in lotta per le posizioni di vertice ma costretto alla 13° piazza a seguito di un contatto con Carlos Sainz (rottura dell’ala anteriore e conseguente pit stop supplementare mentre stazionava al quarto posto). Appuntamento tra due settimane ad Imola per il prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.