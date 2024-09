Formula 1 | Newey esclude un impegno saltuario per la sua nuova avventura in Aston Martin

Formula 1 Newey Aston Martin – Adrian Newey, dal prossimo 1 marzo, dedicherà anima e corpo al progetto Aston Martin. Nella chiacchierata concessa ai media ieri mattina all’interno della factory di Silverstone, in compagnia di Lawrence Stroll, l’ingegnere britannico ha risposto ad alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, tra cui quella riguardante un impegno di soli tre giorni a settimana.

Newey ha voluto escludere categoricamente questo scenario, precisando che l’avventura con la Casa britannica sarà affrontata, come sempre, con il massimo impegno e la professionalità che lo contraddistingue. L’ex Red Bull parteciperà attivamente in fabbrica, tra l’altro di nuova concezione grazie ai numerosi investimenti di Stroll, e farà il possibile per garantire ai piloti una monoposto in grado di scalare rapidamente le gerarchie in griglia.

Un’ultima grande avventura che il britannico, vista la sua lunga carriera nel Circus, non intende assolutamente fallire. Newey, ricordiamo, diventerà operativo a Silverstone dal mese di marzo e nei primi mesi di attività si focalizzerà esclusivamente sullo sviluppo della monoposto che scenderà in pista nella stagione 2026 di Formula 1.

Newey promotte massimo impegno nel progetto in Aston Martin

“Non so da dove sia nata la storia dei tre giorni a settimana! È noto che nel 2014 ci trovavamo in una situazione molto difficile a causa della power unit non competitiva, e non vedevamo alcuna via d’uscita. In quel periodo ho sentito il bisogno di intraprendere un nuovo progetto, ed è così che è nata la Valkyrie. Quando, in seguito, abbiamo ottenuto la PU Honda, sono tornato a essere pienamente coinvolto nel programma di Formula 1. Più di recente, una volta completata la monoposto del 2022, un’auto particolarmente complessa poiché basata su un nuovo regolamento, ho deciso di fare un passo indietro. Dopotutto, sia la vettura del 2023 che quella attuale sono principalmente evoluzioni del modello del 2022. Oggi, però, mi trovo di fronte a una nuova sfida che mi entusiasma molto, e sono pronto a fare tutto ciò che è necessario per portare la squadra al successo”.

