Formula 1 | Haas pronta per il primo “ballo” con Oliver Bearman

Formula 1 Haas Bearman – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Mark Slade ha promesso il massimo impegno a Oliver Bearman da parte della squadra nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian, 17º appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. L’inglese, già confermato in un ruolo ufficiale per il 2025, scenderà in pista a Baku per sostituire Kevin Magnussen. Una sfida interessante e complessa, considerando le caratteristiche ad alta velocità del circuito cittadino azero, che il britannico cercherà di affrontare soprattutto con il supporto della compagine statunitense. Per Bearman sarà il debutto in gara con i colori della Haas, ma non il suo debutto assoluto in un Gran Premio di Formula 1, poiché ha già gareggiato a Jeddah con la Scuderia Ferrari. In quell’occasione, fu Carlos Sainz a cedergli il posto a causa di un’appendicite

Haas, Slade e la sfida di Bearman a Baku

“Il circuito di Baku offre una sfida tanto emozionante quanto impegnativa, con i forti venti che soffiano dal mare e aggiungono un ulteriore livello di difficoltà. È una combinazione unica: un circuito cittadino stretto, ma con un basso livello di deportanza per adattarsi al lungo rettilineo che va dalla Curva 16 alla Curva 1. È un peccato che Kevin non possa essere in pista, ma sarà una grande opportunità per lavorare con Ollie per un intero evento. Ha già dimostrato la sua velocità e talento vincendo entrambe le gare di Formula 2 su questa pista lo scorso anno, quindi il nostro obiettivo sarà utilizzare la nostra esperienza e conoscenza per aiutarlo a sfruttare al meglio le sue capacità e ottenere il massimo dalla vettura. Ci aspetta un weekend di gara affascinante.”