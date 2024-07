F1 | GP Silverstone, anche Doohan e Bearman in pista nelle FP1

F1 GP Silverstone – Anche Oliver Bearman e Jack Doohan scenderanno in pista nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In attesa di essere ufficializzato per il 2025 in sostituzione di Nico Hulkenberg (l’annuncio dovrebbe arrivare proprio in questi giorni), l’inglese della Ferrari Driver Academy tornerà al volante della Haas nel proprio fine settimana di casa, proseguendo di fatto un lavoro di preparazione iniziato all’inizio di quest’anno.

Lo stesso lavoro verrà svolto in casa Alpine con Jack Doohan: l’australiano, dopo l’occasione persa in Canada a causa della pioggia e delle condizioni di umido presenti sulla pista (la squadra ha preferito evitare rischi inutili), salirà nuovamente sulla A524 per familiarizzare con i sistemi all’interno del garage e con la vettura. Doohan, ricordiamo, prenderà il sedile di Pierre Gasly, mentre Bearman sostituita temporaneamente Hulkenberg.