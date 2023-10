Formula 1 | Nella notte del Qatar brilla la stella di Oscar Piastri

Nella serata in cui Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la terza volta, la Formula 1 scopre finalmente la stella di Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha infatti vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, il tutto è forse passato un po’ in secondo piano viste le celebrazioni per l’olandese, ma il giovanissimo alfiere del team di Woking ha fatto una gara strepitosa, gestendo al meglio la partenza con le medie, difendendosi alla grande con chi aveva le soft, soffrendo il giusto quando Russell ne aveva di più con le soft, tenendosi dietro senza troppi problemi Verstappen negli ultimi giri. E’ nata una stella? Sembra proprio di sì.

“Sono molto contento – ha detto Piastri. E’ stata una gara molto stressante: quando ho visto quanto fossero veloci i ragazzi con le soft in partenza, ho pensato che fossimo nei guai, poi però le gomme sono calate rapidamente. Le Safety Car non sono state amiche oggi, hanno dato la possibilità a Max di avvicinarsi rapidamente, però il passo era buono e dovevo gestire tanto, abbiamo fatto un ottimo lavoro. E’ stato imparato tanto per domani: quando Max ha preso il secondo posto ho pensato che fosse finita, ma il passo c’era e ho gestito bene gli pneumatici, è davvero una figata vincere per la prima volta, anche se una Sprint”.