Formula 1 | Verstappen si gode il terzo titolo mondiale

Con il secondo posto conquistato nella Sprint Race, Max Verstappen si è laureato per la terza volta consecutiva e in carriera, campione del mondo di Formula 1. Una stagione impeccabile per il pilota della Red Bull, il quale eguaglia grandi del passato come Ayrton Senna, Niki Lauda, Jack Brabham, Jackie Stewart e NelsonPiquet (suo suocero, ndr). La mini gara del Qatar è stata molto complicata all’inizio per l’olandese, partito malissimo, poi però bravo a rimontare con le gomme medie, più performanti delle soft montate dalle Ferrari e da George Russell. Alla fine non ne aveva per riprendere Piastri, meritevole vincitore di questa giornata.

“E’ una sensazione fantastica – ha commentato Max dopo la Sprint. E’ stata una stagione incredibile, con grandissime gare da parte nostra e sono fiero del lavoro di questa squadra, è bellissimo far parte di questo gruppo di persone. Essere tre volte campione del mondo è incredibile. Continuare così? Noi spingeremo cercando di fare il meglio possibile: anche oggi è stata una gara piuttosto entusiasmante, peccato per le Safety Car ma ci siamo divertiti. Oscar ha fatto una grande gara, non penso fosse semplice perché aveva le medie e gli altri erano con le soft in partenza, quindi con più grip. Alla fine ho provato a prenderlo ma non ci sono riuscito. L’obiettivo è quello di continuare così, ma al momento voglio godermi tutto”.