Formula 1 | Monaghan: “L’addio di Newey è una perdita grave per la Red Bull”

F1 Newey Red Bull – Controcorrente rispetto a quanto affermato da Christian Horner ed Helmut Marko, l’addio di Adrian Newey rappresenterà una grave perdita per la Red Bull, parola di Paul Monaghan.

Secondo il capo ingegnere della scuderia campione del mondo, il classe ’58, nativo di Colchester, ha sempre offerto un grande contributo alle vetture capaci di vincere in lungo e in largo con Sebastian Vettel e Max Verstappen, un aspetto che ovviamente metterà il nuovo organigramma tecnico, guidato da Pierre Waché ed Enrico Balbo, in una situazione di grande pressione.

Newey, ricordiamo, ha ufficializzato il proprio addio alla Red Bull lo scorso 1° maggio e lascerà definitivamente l’azienda a marzo del prossimo anno, una volta concluso lo sviluppo dell’hypercar RB17. Da quel momento in poi, secondo quanto riportato da diversi media nazionali e internazionali, l’inglese dovrebbe iniziare una nuova fase della carriera con Aston Martin, squadra che è riuscita ad assicurarsi le sue idee soprattutto in vista del 2026.

Monaghan e l’addio di Newey alla Red Bul

“La partenza di Newey rappresenta una grande perdita per me, poiché ho apprezzato molto la nostra collaborazione. Ho sempre ammirato il suo approccio alla progettazione, concentrato unicamente sull’obiettivo di rendere l’auto la migliore possibile. Indipendentemente da dove provenissero le idee, sapeva sempre come risolvere i problemi. Da un punto di vista personale, trovo che sia un po’ triste. Tuttavia, Newey desiderava intraprendere qualcosa di diverso, ed è così che vanno le cose.”