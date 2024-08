Formula 1 | Zhou promuove l’arrivo di Binotto in Audi

Formula 1 Zhou Binotto – “In attesa di capire se sarà confermato in Sauber per il 2025, Guanyu Zhou ha accolto positivamente l’arrivo di Mattia Binotto come responsabile del progetto Audi F1, sottolineando come l’italiano abbia le competenze e le capacità giuste per guidare il marchio dei Quattro Anelli verso il debutto nel Circus.

Binotto, ex Team Principal della Ferrari e personaggio di grande spessore all’interno del paddock, è stato ufficializzato a Ingolstadt a fine luglio e ha assunto le cariche di COO (Chief Operating Officer) e CTO (Chief Technical Officer) che fino a qualche settimana fa erano ricoperte da Andreas Seidl e Oliver Hoffmann.

Un innesto di spessore fortemente voluto dall’attuale CEO, Gernot Döllner, che mira a dare un impulso al progetto dopo le numerose difficoltà tecniche e gestionali emerse negli ultimi sei mesi. Audi, ricordiamo, entrerà in Formula 1 nel 2026 insieme alla struttura tecnica che attualmente gareggia come Sauber.

Zhou e la valutazione su Binotto in Audi

“Binotto in Audi è sicuramente un miglioramento per il futuro del team. Lo conosco da tempo, avendo fatto parte dell’Academy Ferrari. Il mio obiettivo è rimanere in questo campionato, e per quanto riguarda un possibile ruolo da terzo pilota, non l’ho preso in considerazione. Voglio continuare a gareggiare in griglia: al momento, c’è ancora una possibilità del 50% di restare. Per quanto riguarda la presenza di piloti cinesi in F1 in futuro, non credo che qualcuno si aspettasse un pilota cinese in Formula 1, e non penso che ne vedremo uno nei prossimi 5-10 anni.”