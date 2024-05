F1 | Non solo Ferrari: anche la Red Bull porterà aggiornamenti a Imola

Non solo Ferrari, ma anche la Red Bull porterà importanti aggiornamenti sulla RB20 nel prossimo weekend di Imola. Il team di Milton Keynes, dopo l’inaspettata sconfitta di Miami per via del successo di Norris, risponde agli inseguitori con un piano di sviluppo sulla monoposto in Emilia Romagna. Ovviamente il tutto era già pianificato da diverso tempo, non è una diretta risposta ai due team più storici della Formula 1, ma dopo il primo update portato a Suzuka, arriva questo ulteriore step, più per tentare di sbloccare un potenziale che fino a questo momento non sembra sia stato ancora espresso. Helmut Marko, consigliere della Red Bull si aspetta molto dal prossimo fine settimana in Italia.

“Norris sarà adesso più pericoloso per Verstappen – ha detto Marko. Non avrà più la pressione della prima vittoria: certo, non credo sia una minaccia per il mondiale, ha più di 50 punti di distanza da Max. Miami ha dimostrato come bisogna concentrarsi in questo mondiale, e porteremo un aggiornamento a Imola dal quale mi aspetto molto. Arriva non perché la McLaren si è comportata bene in Florida, perché non si possono produrre nuovi pezzi in una settimana, bensì era già in programma da mesi”.

5/5 - (1 vote)