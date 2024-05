F1 | Ford aiuta Red Bull anche con ICE e turbo sulla power unit 2026

Nel 2026 la Red Bull dovrà montare la power unit interamente fatta in casa. Con la nascita della fabbrica RB PowerTrains a Milton Keynes, il team austriaco si impegna anche come costruttore in Formula 1. Determinante però è stata la migrazione di centinaia di tecnici provenienti da Honda e Mercedes negli ultimi anni, ma la collaborazione con Ford è destinata ad essere più importante di quanto possa sembrare. Alcuni pensano che possa essere solo un adesivo, ma in realtà il colosso americano produrrà le batterie per la futura unità di potenza della Red Bull. Non solo però, perché pare che gli ingegneri dell’Ovale Blu stiano aiutando anche per quel che riguarda il motore a combustione interna (ICE) e turbo.

“Come in ogni programma, ci sono obiettivi prefissati e traguardi da raggiungere – ha detto Mark Rushbrook, direttore motorsport di Ford ad Autosport. Al momento li stiamo raggiungendo e posso dire che abbiamo fissato i nostri obiettivi sulla base dell’esperienza e di quello che riteniamo necessario per avere successo nel 2026. Non abbiamo la minima idea di come siano messi i nostri rivali e quale sia la loro curva di sviluppo, perché non c’è un confronto diretto, ma considerando ciò che pensiamo serva per essere competitivi, allora siamo ad un buon punto”.

“Il motore a combustione interna e il turbo non erano nella nostra lista iniziale, ma in termini di modelli e test abbiamo conoscenze che possono aiutare la causa, quindi ci stiamo concentrando anche su questo, oltre che sui componenti elettrici. C’è un supporto tecnico diretto per tutti questi elementi da parte del personale Ford a Milton Keynes, contribuiamo in tante aree di sviluppo della power unit”.