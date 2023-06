F1 | Ralf Schumacher: “Per la Haas è arrivato il momento di ristrutturarsi”

F1 Haas Ralf Schumumacher – Le difficoltà dell’ultimo periodo, soprattutto sul piano delle performance, devono portare la Haas a valutare dei cambiamenti all’interno della struttura tecnica, parola di Ralf Schumacher.

Secondo l’ex pilota tedesco, la compagine di Guenther Steiner – se vuole conservare Nico Hulkenberg e una posizione di spessore all’interno dello schieramento – deve attuare dei cambiamenti in ogni reparto della factory. Cambiamenti mirati e ovviamente ben studiati, utili per riscattare una prima parte di stagione fin qui deludente e con risultati ben al di sotto delle aspettative.

“In Haas devono cominciare a riflettere su una possibile ristrutturazione, devono cambiare”, ha affermato il tedesco. “Sono in fondo al gruppo e non possono sopportare questa situazione per un lungo periodo. Fossi in Hulkenberg, per il futuro, chiederei quali contromisure si stanno attuando per bypassare i problemi emersi nell’ultimo periodo sul piano tecnico. Anche perché, se tutto rimane per com’è, credo che la situazione non possa cambiare più di tanto”.