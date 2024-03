Formula 1 | Nuova avventura per Bob Bell dopo l’addio con Alpine

Dopo l’addio in Alpine, arriva subito un nuovo ruolo in Formula 1 per Bob Bell. L’ingegnere natio di Belfast infatti è stato ingaggiato dall’Aston Martin come direttore tecnico esecutivo del team di Silverstone. Il nord-irlandese andrà a rafforzare ulteriormente il gruppo dirigente senior della squadra verdona, e avrà la responsabilità generale delle funzioni tecniche, ingegneristiche e prestazionali. Bell vanta una vasta esperienza in Formula 1, ricoprendo posizioni tecniche di alto livello in McLaren, Renault e Mercedes, con una carriera nel motorsport da più di 40 anni.

“Sono contento di dare il benvenuto a Bob Bell in Aston Martin – ha dichiarato Mike Krack, team principal degli inglesi. Questo è un ingaggio chiave per garantire l’ottimizzazione di tutto ciò che facciamo come squadra, concentrandoci sulle giuste aree di prestazione. Il track record di Bob nello sport parla da solo, e la sua esperienza ci aiuterà nel fare dei passi in avanti nel viaggio entusiasmante che stiamo intraprendendo”.

“Sono rimasto impressionato dai progressi compiuti dall’Aston Martin negli ultimi anni – ha detto Bell. L’opportunità di fare la mia parte in questo viaggio è emozionante, tanto, e sono impaziente lavorare con i leader tecnici a Silverstone. La portata e l’ambizione di questo progetto sono altamente motivanti. Sono un racer, e vedo la fame e la determinazione che alimentano questa squadra. Non vedo l’ora di fare la mia parte con Mike e tutti gli altri”.