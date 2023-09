Formula 1 | Ferrari, Vasseur si gode la pole position di Sainz a Monza

La Ferrari ha confermato le belle sensazioni avute nelle libere di ieri e ha conquistato una pole position straordinaria a Monza con Carlos Sainz, il quale si è sentito benissimo sulla SF-23 sin da subito nel Tempio della Velocità. Lo spagnolo si è piazzato davanti a Verstappen e Leclerc, i tre racchiusi in soli 67 millesimi. Grande soddisfazione anche per il team principal Frederic Vasseur, il quale è intervenuto subito dopo la qualifica: domani sarà molto probabilmente un’altra storia, ma intanto è bello godersi questo momento.

“Chiaramente la domenica è la giornata più importante – ha detto Vasseur a Sky. Ma dobbiamo prendere questa pole position come una pietra miliare. E’ stata fatta la giusta prestazione, poi la gara sarà un’altra storia ma è una gran bella sensazione per tutti. E’ stata una bella lotta tra Max, Charles e Carlos, ma per tutta la giornata, sin dalla Q1, ma lui ha fatto un giro eccezionale nell’ultimo tentativo. Differenze di prestazione con la settimana scorsa? Tra Zandvoort e Monza abbiamo due tracciati totalmente diversi, potreste chiedere la stessa cosa a Mercedes o McLaren, ma la macchina è stata estremamente competitiva sin da ieri: McLaren sta faticando in queste situazioni mentre andavano molto bene a Zandvoort e Budapest”.

“Il gruppo è così ristretto e una pista può avvantaggiare le caratteristiche di una vettura o farla andare meglio in qualifica, questo non è certamente un fattore positivo, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, fare uno step e performare su circuiti diversi. Scia? Non credo sia una buona idea, perché la macchina deve funzionare facendo un giro da sola e non sfruttando aiuti”.