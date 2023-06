Formula 1 | Mercedes, multa di 100 euro per Hamilton dopo le prime libere in Austria

Formula 1 Mercedes Hamilton – Multa di 100 euro per Lewis Hamilton al termine della prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’inglese, durante l’ora di lavoro andata in scena questa mattina, ha oltrepassato di 0,2 km/h il limite di velocità in pit lane, aspetto che ha portato il Direttore di Gara ad assegnare una multa di questo tipo.

Hamilton, ricordiamo, ha chiuso le FP di questa mattina con il quarto tempo, mostrando un buon ritmo non solo sul giro secco, ma anche nella seppur breve simulazione gara. Una condizione importante, attesa dopo i passi in avanti compiuti a Barcellona e Montreal, che la squadra cercherà di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana.

Appuntamento alle 17.00 per la prima sessione di qualifica valida per questo fine settimana al Red Bull Ring. I tempi di questo pomeriggio stabiliranno l’ordine di partenza della gara vera e propria in programma domenica pomeriggio alle 15.00. Domani, invece, la qualifica Shoout-Out utile per lo “starting grid” della Sprint Race.