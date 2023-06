F1 | Ferrari, 65 giri per Sainz e Leclerc dopo le prime libere in Austria

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria sul circuito di Spielberg.

65 giri. I due piloti hanno iniziato il turno con gomme Hard effettuando un run di 14 e 15 giri rispettivamente nel quale Leclerc ha ottenuto 1’07”593, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’07”665. Tornati in pista con le stesse gomme, il monegasco è sceso a 1’07”584, mentre il suo compagno di squadra non si è migliorato. Negli ultimi dieci minuti le due SF-23 sono uscite dai box con pneumatici Soft con le quali Carlos e Charles hanno ottenuto i propri migliori tempi in 1’05”983 e 1’06”012.