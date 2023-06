F1 | GP Austria, prove libere: Verstappen al comando, Ferrari insegue con Sainz e Leclerc

F1 GP Austria prove libere – In attesa delle qualifiche che scatteranno questo pomeriggio, Max Verstappen ha chiuso al comando la prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante qualche piccolo problema sul fronte set-up, il quale ha richiesto più di un intervenuto da parte dei meccanici tra un run e l’altro, l’olandese ha confermato le aspettative della vigilia, ottenendo il miglior tempo in 1’05″742, circa due decimi più rapido della Ferrari di Carlos Sainz.

Da notare che l’olandese, al contrario dei due piloti della Ferrari (alle spalle di Sainz si è piazzata l’altra Rossa di Charles Leclerc), scesi in pista con la mescola già soft, ha ottenuto il crono con gomma media, a conferma dell’ottimo bilanciamento trovato dalla RB19 nel corso della sessione. Bene anche la performance della SF-23, soprattutto in termini di consumo pneumatici: nei pochi run effettuati, Sainz e Leclerc sono riusciti a mostrare un buon ritmo, ottenendo riscontri interessante con tutti i composti utilizzati. Una situazione positiva che la squadra dovrò confermare anche nel proseguo di questo fine settimana al Red Bull Ring.

Quarta piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton, veloce e concreto in ogni run svolto questa mattina, seguito da Sergio Perez – apparso più a proprio agio rispetto agli ultimi week-end di gara – Kevin Magnussen e Lance Stroll, il quale si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Fernando Alonso (Aston Martin ha lavorato principalmente sulle gomme più dure) e l’altra Mercedes di George Russell. A chiudere la graduatoria dei primi dieci l’Alfa Romeo condotta da Guanyu Zhou. Ultima la McLaren di Lando Norris, anche se l’inglese – sceso in pista con un corposo pacchetto di aggiornamenti – si è dedicato principalmente alla raccolta dati, rimandando il vero e proprio attacco al tempo.

Appuntamento alle 17.00 per la prima sessione di qualifica valida per questo fine settimana al Red Bull Ring. I tempi di questo pomeriggio stabiliranno l’ordine di partenza della gara vera e propria in programma domenica pomeriggio alle 15.00. Domani, invece, la qualifica Shoout-Out utile per lo “starting grid” della Sprint Race.