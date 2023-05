Formula 1 | Mercedes, Hamilton fuori in Q2: “Non avevo le gomme alla giusta temperatura”

GP Miami – Uno dei tanti delusi d’élite delle qualifiche statunitensi è certamente Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è rimasto fuori dalla top ten, e domani partirà dalla tredicesima posizione. Sin dall’inizio della Q1, il britannico ha avuto diverse difficoltà a far funzionare la sua W14, e con fatica è riuscito a passare il primo taglio. Dopodiché, a causa di un giro di lancio eseguito non proprio alla perfezione, Lewis è stato eliminato e per lui sarà addirittura settima fila. Difficile ma non impossibile ovviamente poter rimontare, viste anche le difficoltà nei sorpassi per via dell’asfalto molto sporco fuori dalla traiettoria ideale. Tutto dipenderà dal passo gara della vettura anglo/tedesca.

“Ero dietro a un gruppo di altre vetture nel giro di riscaldamento del mio ultimo tentativo – ha detto Hamilton. Ho perso tanta temperatura nelle gomme prima di fare il giro. E’ certamente frustrante non passare in Q3, però è andata così e domani dovrò spingere a tutta. Non è difficile pensare a una rimonta, però me la devo mettere in testa, essere positivo e sperare di poterla fare. Abbiamo tante gomme e forse la strategia potrà giocare a nostro favore, quindi testa bassa, pedalare e cercare di fare qualcosa di buono”.