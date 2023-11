Formula 1 | McLaren, tanta sfortuna per Piastri in Brasile

Tanta sfortuna per Oscar Piastri nel Gran Premio del Brasile. Il pilota della McLaren ha visto la sua gara rovinata dopo pochi metri per un incidente nel quale ha danneggiato e non poco la sua MCL60. La bandiera rossa lo ha sì aiutato a tornare in pista grazie al lavoro dei meccanici, ma lo ha dovuto fare con un giro di ritardo. Una Safety Car avrebbe rimesso in gioco sia lui che Ricciardo, suo connazionale, anche lui coinvolto nell’incidente in partenza che ha messo fuori gioco Albon e Magnussen.

“E’ stata una gara difficile per me – ha ammesso Piastri. Purtroppo è finita ancora prima di cominciare, dopo il contatto che non potevo evitare in alcun modo. La squadra ha fatto un lavoro incredibile per far ripartire la macchina dopo la bandiera rossa. Ho fatto 71 giri su un circuito nel quale non ho mai corso prima e sono stati estremamente utili per il mio apprendimento e spero di vedere il frutto del duro lavoro svolto oggi quando torneremo l’anno prossimo. Dopodiché, c’era il bisogno di una Safety Car per tornare in gioco, ma non è mai arrivata”.