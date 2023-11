F1 | Red Bull, Perez sconfitto da Alonso in volata

Checo Perez è tornato. Ad Interlagos abbiamo rivisto il pilota messicano che entusiasmava nelle prime fasi di campionato, quello che era riuscito a mettersi davanti a Verstappen nella classifica piloti. Nono al via, Perez perde tempo prezioso per sorpassare le Mercedes, fino ad arrivare negli scarichi di Fernando Alonso, in corsa per il podio. L’ultima parte di gara è infuocata: Alonso fa di tutto per non dare DRS all’avversario, il messicano tenta ogni traiettoria possibile per guadagnare anche pochi millesimi. Manca un solo giro quando Perez ce la fa, ma Alonso sferra l’attacco finale e si riprende il podio in volata. Che gran lotta è stata, tanto da aver entusiasmato tifosi, addetti ai lavori e gli stessi piloti, protagonisti di un abbraccio sentito al termine della gara.

“Partiamo dall’inizio: mi ci è voluto un po’ per prendere le Mercedes e questo ha danneggiato la mia gara. Dopo di che ho praticamente tallonato Fernando. Abbiamo tentato di tutto e alla fine eravamo davvero vicini al podio. Devo fare le mie congratulazioni a Fernando perché è stata una bella lotta e sopratutto corretta. Chiunque tra noi avesse conquistato il podio lo avrebbe meritato, e lui se l’è preso – ha detto Checo – ho avuto una opportunità e ho cercato di prenderlo, ma lui era davvero veloce sul dritto e non credo che avrei potuto fare qualcosa diversamente. Credo che il passo ci sia stato anche nelle ultime settimane e non siamo riusciti a sfruttarlo a dovere, ma era solo questione di tempo. E’ stato un buon weekend per le nostre classifica, stiamo lavorando per assicurarci il secondo posto. Ora, si va a Las Vegas!”.

