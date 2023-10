Formula 1 | McLaren, Sprint Race da dimenticare per Oscar Piastri

Sprint Race da dimenticare per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha chiuso in decima posizione, infilato a destra e sinistra da tantissimi piloti per via di un problema di surriscaldamento alle gomme, dovuto probabilmente per un contatto in partenza e che gli ha danneggiato parte della vettura, facendogli perdere del carico aerodinamico. Adesso bisogna resettare tutto e concentrarsi esclusivamente sulla gara vera e propria di oggi, visto che la MCL60 ha dimostrato di avere un buon ritmo per competere per le posizioni che contano.

“Non è stata la migliore delle Sprint Race – ha ammesso Piastri. Ho avuto tante lotte, usurando molto velocemente le gomme, le quali si sono surriscaldate tantissimo. Non era il risultato che speravo di ottenere, ma il lato positivo è quello di aver imparato tante cose in vista della gara principale, laddove si guadagneranno la maggior parte dei punti in palio nel weekend. Adesso concentriamoci sul Gran Premio!”.