F1 | Sainz-Russell, il duello nella Sprint di Austin [VIDEO]

F1 Sprint GP Stati Uniti Russell Sainz – Vi riportiamo il bel duello tra Carlos Sainz e George Russell nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante il consumo accentuato delle gomme soft, unico a montarle nella gara breve andata in scena ieri sera, l’iberico è riuscito a mantenere la quinta posizione nella Sprint al Circuit of the Americas, rispondendo colpo su colpo agli attacchi del portacolori della Mercedes, in particolar modo in curva 1.

Un piazzamento comunque importante il suo sesto posto, capace non solo di regalare punti importanti alla squadra per il mondiale Costruttori, ma anche informazioni strategiche di rilievo per la corsa di questa sera. Appuntamento alle 21.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo round mondiale sul tracciato del Circuit of the Americas.