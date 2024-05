Formula 1 | McLaren, punti importanti anche con Norris a Monte Carlo

La McLaren si sta confermando come una delle vetture migliori del mondiale. La MCL38 anche a Monaco ha disputato un ottimo weekend, conquistando il secondo posto e quindi il podio con Piastri e il quarto con Norris. Il pilota inglese è rimasto bloccato da Sainz per tutta la gara, in una pista dove notoriamente passare è molto difficile, quasi impossibile con questa generazione di vetture. Per il vincitore di Miami comunque un altro bel weekend, a dimostrazione di come la squadra di Woking sia lì nella lotta con Red Bull e Ferrari in questo periodo della stagione.

“Abbiamo ottenuto un buon risultato di squadra – ha dichiarato Norris. Tanti punti in classifica, e questo è esattamente quello che volevamo, ma come ci aspettavamo non ci sono state in gara delle opportunità per guadagnare posizioni, specialmente dopo la bandiera rossa in partenza. E’ stata una sfortuna essere ripiombati al quarto posto dopo la prima partenza, sarebbe stato fantastico essere terzi, ma non si poteva fare di più. Siamo stati in grado di conquistare degli ottimi punti come team, questa è la cosa principale”.