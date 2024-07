Formula 1 | McLaren, Piastri subito alle spalle di Norris nelle libere a Silverstone

Oscar Piastri ha chiuso subito alle spalle di Norris la sua prima giornata di prove libere a Silverstone. La McLaren si conferma essere in palla anche nella bellissima pista di casa, con la MCL38 in forma, così come i suoi due piloti. Dalla parte dell’australiano, a podio meno di una settimana fa a Zeltweg, l’obiettivo di pareggiare il più possibile le prestazioni del compagno di squadra, galvanizzato dal weekend nella sua terra e dal nuovo atto della lotta con un Verstappen un po’ attardato nel venerdì di libere. La monoposto comunque sembra essere in grado di fornire prestazioni di alto livello sia sul giro secco che sui long run.

“È stata una buona giornata per la squadra, soprattutto nella seconda sessione – ha detto Piastri dopo le libere di venerdì. Abbiamo alcune cose da sistemare durante la notte per migliorare la situazione dalla mia parte di box, ma penso che sia stata una buona prima giornata a Silverstone. Guardando a sabato, penso che siamo messi abbastanza bene, tuttavia probabilmente avremo a che fare con l’acqua, ci bagneremo tanto, il che può cambiare le carte in tavola”.