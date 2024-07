Formula 1 | Ferrari, Sainz e Leclerc aspettano l’occasione giusta in Ungheria

La Ferrari sarà costretta a una gara di attesa a Budapest. Sainz ha conquistato la quarta posizione in qualifica, ma non ha certamente il passo delle McLaren di Norris e Piastri e della Red Bull di Verstappen, e per questo motivo dovrà sfruttare la partenza, al massimo, per dare loro davvero fastidio. Altrimenti ci si aspetta una domenica di contenimento, specialmente con Hamilton e Leclerc alle spalle, aspettando che davanti succeda qualcosa. E’ un po’ quello che spera anche il monegasco, appunto sesto, non soddisfatto ovviamente della prestazione ottenuta nel sabato dell’Hungaroring.

La SF-24, tornata in configurazione Barcellona ma con un fondo vettura evoluto, non riesce ancora a stare al passo dei primi, ma sembra potersela giocare con la Mercedes, favorita comunque dalla debacle di Russell in Q1. C’è ancora molto da lavorare in casa Ferrari, ma quantomeno concludere queste due gare prima della pausa estiva con dei risultati positivi non può che giovare al morale, oltre che alla classifica.

Le parole di Sainz: “Nel complesso abbiamo fatto delle buone qualifiche, con giri molto solidi ogni volta che sono sceso in pista, riuscendo a portare al limite la macchina. Credo che questo fine settimana abbiamo fatto dei passi avanti, anche se guardando la classifica il quarto posto di oggi era il miglior risultato che potevamo ottenere. Domani dovremo essere estremamente concentrati per tutta la gara perché potrebbero crearsi delle opportunità e dobbiamo essere sicuri di essere pronti a coglierle”.

“Il sesto posto non è un risultato che mi soddisfa – ammette Leclerc. Il mio giro in Q3 non è stato dei più puliti, ma dopo la bandiera rossa sapevamo che sarebbe stato davvero difficile migliorare anche se ci abbiamo provato. Tutto sommato però penso che abbiamo ottenuto il massimo. Nel complesso dobbiamo lavorare per ritrovare il ritmo che avevamo ad inizio stagione. Domani spingeremo per massimizzare i punti della nostra squadra e vedremo dove questo ci porterà”.