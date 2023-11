Formula 1 | McLaren, Norris secondo nella giornata delle bandiere rosse

Secondo posto per Norris in una delle sessioni di prove libere meno indicative della storia probabilmente. Il turno infatti è stato interrotto per più di mezz’ora per via degli incidenti occorsi a Sainz e Magnussen, entrambi contro le barriere, ma nel caso del pilota della Ferrari ci è voluto davvero tanto per rimuovere la macchina e sistemare le protezioni. L’inglese della McLaren ha girato soltanto in configurazione qualifica, piazzandosi a soli 43 millesimi da Leclerc, primo a fine giornata, ma con tante incognite (come tutti) per quanto riguarda il passo gara. Saranno molto importanti quindi le Libere 3 di domani mattina, nelle quali ci aspettiamo tantissima azione in pista.

“E’ stata una sessione discreta – ha detto Norris. Non abbiamo fatto tanti giri, ho spinto solo in un paio e non è esattamente ciò che volevamo, anche perché non ho girato stamattina e volevo compensare il tempo perso, e invece ne ho perso ancora di più, però ho trovato subito la fiducia, è importante quando non hai tanto tempo. La vettura va bene ed è stata una buona giornata, ma dobbiamo guardare alcune cose. Sono contento al momento, ma ci sarà da lottare e domani saremo vicini in qualifica, perché uno o due decimi potranno fare la differenza anche di cinque o sei posizioni. Non è importante arrivare primi o ultimi nelle libere, ma trovare anche quelle piccole cose per poi fare la differenza. Siamo più a nostro agio rispetto a Las Vegas o altre gare, ma non abbiamo girato con alto carico di carburante, anzi in realtà era zero, quindi siamo dietro sotto questo punto di vista e speriamo di recuperare nella terza sessione”.