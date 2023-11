F1 | Leclerc svetta nella seconda sessione di libere ad Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi prove libere 2 – In un pomeriggio caratterizzato dalle bandiere rosse, Charles Leclerc si è issato al comando della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo aver ceduto il volante a Robert Shwartzman questa mattina, il monegasco della Rossa è riuscito a creare fin da subito un buon feeling con la SF-23, fermando i cronometri sull’1’24″809, solo 43 millesimi più rapido della McLaren di Lando Norris, anch’esso entrato in scena nella sessione serale. Indicazioni importanti, attese dopo Las Vegas, che la Scuderia del Cavallino cercherà di confermare anche nel proseguo di questo week-end.

Pomeriggio estremamente negativo invece per Carlos Sainz, finito contro le barriere di curva 2 dopo appena cinque minuti di attività in pista. Lo spagnolo, a causa di un bump, ha perso il posteriore della propria monoposto a centro curva, finendo dapprima nella via di figura e successivamente contro il muro. Un episodio che costringerà nuovamente i tecnici allo “straordinario” dopo quanto avvenuto sette giorni fa a Las Vegas.

Terzo tempo per il campione del mondo Max Verstappen, lontano un decimo e mezzo dal tempo del monegasco, seguito a ruota da Valtteri Bottas – di nuovo al vertice dopo il tempo ottenuto questa mattina – Sergio Perez e George Russell, più in ombra rispetto alle FP1. A conferma dell’ottimo passo espresso dall’Alfa Romeo, Guanyu Zhou ha chiuso questa prima giornata con il tempo crono, mentre a completare la top dieci si sono classificati Lewis Hamilton, Pierre Gasly ed Oscar Piastri. Al momento lontane le Aston Martin, ancora a caccia del miglior bilanciamento.

Appuntamento alle 11.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere della stagione, la quale servirà a piloti e squadre per sistemare i set-up in vista delle qualifiche che scatteranno lo stesso pomeriggio alle 15.00.