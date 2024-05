F1 | Red Bull, Verstappen vince la Sprint: “Non è stata una gara perfetta”

Miami – Non c’è niente che possa scalfire il dominio di Max Verstappen: l’olandese trionfa nella Sprint Race di Miami, guadagnando altri punti preziosi per il mondiale. Charles Leclerc cerca di approfittarne per sferrare l’attacco alla partenza, ma il tre volte campione del mondo non commette errori e prosegue per la sua strada fino al traguardo. Non è una gara tutta rose e fiori: l’olandese si lamenta in radio per la mancanza di aderenza e il “terribile bilanciamento”.

Verstappen: “Non è stata una gara perfetta”

“Non sono partito proprio in modo perfetto con la frizione, ho dovuto proteggere l’esterno. Poi c’è stata la Safety Car e ho gestito la situazione, ma sono riuscito a mantenere il vantaggio. Non è stata una gara perfetta, abbiamo un po’ di lavoro da fare e quanto meno ora, col nuovo format, possiamo ancora lavorare alla vettura: cercheremo di migliorarla per la qualifica e sopratutto per la gara. Comunque vincere è bello, sono contento. Questa vittoria ci da qualche punto in più per il mondiale”.