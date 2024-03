F1 | Aston Martin, problemi per Stroll in Q3

Jeddah – Lance Stroll conquista la decima posizione nella seconda qualifica dell’anno. Il canadese sembrava poter viaggiare sugli stessi tempi del compagno di squadra Fernando Alonso, ma qualcosa non deve aver funzionato al meglio sulla sua AMR24. Mentre lo spagnolo conquista facilmente la quarta posizione in Q3, Lance fa più fatica – e così la sua vettura – e non va oltre la decima posizione.

Stroll: “Vettura peggiorata nel Q3”

“La Q1 è andata molto bene, la vettura ha risposto al meglio. Ma credo che ci siano stati dei problemi in Q3 che dobbiamo ancora investigare. Le performance sono peggiorate e ho perso tempo nel settore finale, praticamente solo rettilineo, nell’ultimo tentativo – ha spiegato Lance – dobbiamo capire perché abbiamo perso velocità dopo il Q1, siamo peggiorati gradualmente con l’avanzare della sessione. Vedremo cosa accadrà domani, sarà una lunga gara e c’è molto degrado. Credo che ci saranno delle opportunità”.