F1 | Rosberg su Hamilton-Ferrari: “Pare che Lewis abbia preso la scelta giusta”

Almeno al momento, vedendo le prestazioni emerse in pista in queste prime gare della stagione, pare che Lewis Hamilton abbia preso la decisione giusta nel decidere di lasciare Mercedes a fine stagione per aprire un nuovo incredibile capitolo della parte finale della carriera in Ferrari.

Nico Rosberg, che con l’inglese ha condiviso l’esperienza nella scuderia della Stella dove è riuscito anche ad avere la meglio nello scontro iridato del 2016, ritiene che il tempismo del sette volte campione del mondo anche in questo caso possa fare la differenza come accaduto per il passaggio da McLaren a Mercedes del 2013.

“È stata una grande sorpresa”, ha detto Rosberg a Sky Sports F1 – Nessuno se lo aspettava. Ma se guardiamo allo schema generale delle cose, perché no? Siamo verso la fine della sua carriera. Ci sono due team leggendari, Mercedes e Ferrari, e so che Lewis è sempre stato un grande fan anche delle vetture stradali Ferrari. Perché dunque non fare quel cambiamento e vivere un’esperienza diversa di guida vestito in rosso almeno una volta?”.

Il tedesco, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Al momento, a livello di prestazioni, sembra aver preso la decisione giusta. Sembra che abbia fatto una grande una mossa come fece 12 anni fa passando dalla McLaren alla Mercedes”.

Il campione del mondo 2016 ha poi concluso: “La McLaren stava vincendo delle gare e la Mercedes non era da nessuna parte, e nel momento in cui ha fatto la sua mossa la McLaren è indietreggiata e la Mercedes ha iniziato a vincere le gare. Forse riuscirà ad avere lo stesso tempismo”.