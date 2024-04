F1 | Ferrari, Vasseur: “In Cina commessi tanti errori”

Quello disputato in Cina lo scorso weekend è stato certamente l’appuntamento più complicato della Ferrari in pista in questo primo scorcio di 2024. Sul tracciato di Shanghai, tornato ufficialmente in calendario dopo ben cinque anni d’assenza a causa della pandemia, la scuderia del Cavallino non è mai stata competitiva per le primissime posizioni dovendosi così accontentare di concludere la corsa a ridosso del podio rispettivamente in P4 con Charles Leclerc e P5 con Carlos Sainz.

Discutendo delle difficoltà riscontrate dalla Rossa a Shanghai, dove è risultata terza forza alle spalle dell’imprendibile Red Bull (o meglio Max Verstappen) e della rediviva McLaren con Lando Norris, Frederic Vasseur ha ammesso come la squadra di Maranello abbia commesso tanti errori che nel computo generale delle valutazioni hanno fatto la differenza.

“La squadra ha commesso troppi errori – ha dichiarato Vasseur, citato da Autosport — Penso che sia davvero questione di mettere tutto insieme. Non abbiamo avuto un fine settimana pulito per quel che riguarda, ma da un punto di vista collettivo abbia commesso diversi errori”.

Il francese, continuando con il proprio intervento, ha aggiunto: “In questo gruppetto, se non fai il lavoro perfetto non sarai davanti. Abbiamo un gruppo con sei o sette vetture in un decimo in qualifica. Ciò significa che grazie ai dettagli puoi passare da eroe a niente”.