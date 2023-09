Formula 1 | McLaren, Norris impressionato da Piastri

La McLaren sta stupendo tutti: negli ultimi mesi, i miglioramenti sono stati impressionanti, e dalla gara in Austria in poi la stagione si è ribaltata per Norris e Piastri, adesso stabilmente in lotta nelle prime posizioni praticamente in ogni gara, salvo qualche passo falso che può starci. I due giovani piloti assicurano al team di Woking un futuro roseo, specialmente con il rinnovo dell’australiano, blindato fino al 2026. Lando ha conquistato il secondo podio consecutivo in Giappone, il quarto della sua stagione, e l’ha condiviso proprio con Piastri, al primo piazzamento in top tre della sua carriera.

“Faccio i complimenti a Oscar per il rinnovo – ha detto Norris. Penso che qualsiasi contratto che ti permetta di rimanere a lungo in Formula 1 sia una gran cosa. Ha fatto ciò di cui aveva bisogno e ha superato le aspettative di tanti, perché in questa stagione ha ottenuto grandi risultati. Ha spinto anche me a fare di più, sta facendo davvero un gran lavoro, quindi complimenti a lui per questi anni ancora in McLaren, e ci siamo divertiti finora, avendo fatto anche tanti progressi. Spero possa continuare così anche il prossimo anno e nel processo di progressi del team, anche perché il biennio 2025/2026 per lui sarà molto importante”.