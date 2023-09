Formula 1 | Red Bull, Newey e la fedeltà al progetto aerodinamico della RB19

Formula 1 Red Bull Newey concept RB19 – In una lunga intervista concessa alle colonne del sito ufficiale della F1, Adrian Newey ha parlato dello sviluppo portato avanti a Milton Keynes sulla “dominante” RB19, precisando come sul finale della scorsa stagione – soprattutto dopo aver visto la crescita mostrata dagli Stati Uniti in poi – il suo staff aerodinamico abbia valutato i pro e i contro del concept “zero-pods” varato dalla Mercedes sulla W13. Dopo un’attenta analisi, però, la Red Bull ha scelto di seguire la strada intrapresa con la RB18, confermando di fatto una configurazione che a conti fatti si è rivelata vincente, viste le 16 vittorie su 17 gare ottenute quest’anno (14 da Max Verstappen e due da Sergio Perez).

“Il nostro progetto e quello della Mercedes sono due medaglie opposte della stessa moneta”, ha affermato l’Ingegnere britannico. “Alla fine della stagione 2022 ci siamo chiesti se era il caso di approfondire il loro concept, il quale si era rivelato competitivo nella parte conclusiva del campionato, in particolare in Brasile. Avevamo il timone che ci fosse sfuggito qualcosa. Alla fine, però, abbiamo scelto di confermare la strada intrapresa con la RB18, evitando uno spreco di risorse su una configurazione per noi non vincente”.