F1 | Williams, no a Mick Schumacher per la stagione 2024

F1 Williams Mick Schumacher – Bomba di f1-insider sul futuro di Mick Schumacher in Formula 1. Secondo la testata tedesca, nonostante le tante voci di mercato circolate in merito alla stagione 2024 (soprattutto dopo i tanti incidenti di Logan Sargeant da luglio ad oggi), la Williams – in particolare James Vowles – avrebbe rifiutato la candidatura di Mick Schumacher spinta da Toto Wolff, precisando come i dati raccolti al simulatore presentati da quest’ultimo non avrebbero soddisfatto l’attuale Team Principal della scuderia inglese. Una bocciatura in pieno stile che, se vera, potrebbe chiudere quasi definitivamente le porte del Circus al giovane pilota tedesco.

“Toto Wolff ha fatto di tutto per rendere appetibile la figura di Mick Schumacher a James Vowles, arrivando addirittura a fornirgli i dati raccolti al simulatore nel corso della stagione”, hanno scritto i tedeschi di f1-insider. “Dopo averli analizzato, però, Vowles ha deciso di non proseguire oltre. Una scelta che di fatto ha tagliato fuori Schumacher dalla corsa al sedile Mercedes per la stagione 2024”.