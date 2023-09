Formula 1 | Gran Premio del Giappone 2023, gli orari di tutte le sessioni su Sky e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 21 a domenica 24 settembre appuntamenti con le quattro e le due ruote, con Formula 1, MotoGP e SBK. Si parte con il Gran Premio del Giappone, con il weekend live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW dallo storico circuito di Suzuka. Sabato appuntamento alle 8 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 7. Telecronaca affidata, come di consueto, a Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Federica Masolin padrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi.

ORARI GP GIAPPONE SU SKY

Giovedì 21 settembre

Ore 12: conferenza stampa piloti (differita)

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 22 settembre

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8: F1 – prove libere 2

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 10: Paddock Live Show

Ore 10.30: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 23 settembre

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm Up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – qualifiche (in differita alle 15.30 su TV8)

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 24 settembre

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 – gara (in differita alle 16.30 su TV8)

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy