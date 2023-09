Formula 1 | Williams a Suzuka per riscattare la prova opaca di Marina Bay

Formula 1 GP Giappone Williams – Williams a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la prova opaca di Marina Bay, Alexander Albon e Logan Sargeant proveranno a sfruttare il potenziale della FW45 a Suzuka, le cui caratteristiche – almeno sulla carta – dovrebbero sposarsi con quelle della vettura firmata dalla scuderia inglese. Albon, ricordiamo, vuole riprendere il filo interrotto dopo la doppia trasferta di Zandvoort e Monza, mentre Sargeant è ancora a caccia non solo dei primi punti in Formula 1, ma anche della conferma a Grove per il 2024.

“Adoro venire in Giappone e Suzuka è uno dei miei tracciati preferiti”, ha affermato il thailandese della Williams. “Adoro il cibo e la cultura dei giapponesi, quindi è sempre bello affrontare questo fine settimana. Suzuka sulla carta dovrebbe essere una buona pista per noi e dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche dell’auto rispetto a Singapore. Speriamo di fare un buon lavoro e di chiudere il week-end con punti importanti per il Campionato”.

Qui invece le affermazioni di Sargeant: “Non vedo l’ora di scendere per la prima volta in pista a Suzuka, una pista unica e iconica. Sarà bello affrontarla al volante di una vettura di Formula 1. Vogliamo svolgere un buon lavoro fin dalle prime libere del venerdì, così da assicurarci un week-end migliore rispetto a Singapore”.