F1 | McLaren, Norris si complimenta con Piastri per il rinnovo

L’appuntamento di Suzuka, che si disputerà in questo weekend, è stato anticipato da un’importante novità di mercato riguardante il maxi prolungamento di Oscar Piastri con la McLaren. L’australiano infatti guiderà la monoposto inglese almeno fino al 2026. Un nuovo contratto che ha permesso alla scuderia di Woking di blindare uno dei talenti più promettenti presenti in griglia che già quest’anno, al suo esordio da pilota ufficiale, ha mostrato cose importanti. Da parte di Lando Norris non è mancato un pensiero sul rinnovo del compagno di squadra, al quale ha destinato parole importanti.

“Mi congratulo con lui. Penso che qualsiasi contratto che ti permetta di rimanere più a lungo in Formula 1 sia una grande cosa – ha detto Norris, presente durante la press conference del giovedì a Suzuka – Ha fatto tutto quello di cui avevo bisogno, ha superato le aspettative rispetto a quello che la gente pensava potesse ottenere in questa stagione”.

Norris ha poi aggiunto: “Mi ha spinto molto, ha fatto un ottimo lavoro e sono felice per lui per avere allungato per qualche altro anno. Abbiamo avuto una prima parte di stagione positiva, dove abbiamo fatto molti progressi. Per lui far parte di questo progresso, e si spera possa continuare il prossimo anno e anche nel 2025 e 2026, è qualcosa da guadare con interesse”.

