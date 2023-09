Formula 1 | McLaren, livrea speciale “Stealth” per Singapore e Suzuka

McLaren e OKX, azienda leader nel settore della tecnologia Web3 e partner principale del team di Woking hanno rivelato oggi un design particolare per la livrea Stealth Mode in edizione limitata e che sarà utilizzata sulle vetture di Norris e Piastri nei Gran Premi di Singapore e Giappone. La livrea Stealth Mode è stata co-progettata da OKX e McLaren, e cambierà la colorazione della MCL60, aumentando il nero rispetto al classico rivestimento papaya della squadra. Il design elegante e sobrio – si legge nella nota del team – rappresenta la convinzione dei due marchi nel duro lavoro dietro le quinte per puntare all’eccellenza, abbracciando al tempo stesso il cambiamento e l’innovazione.

La vettura è stata presentata in modalità Stealth oggi, mercoledì 13 settembre, durante un evento mediatico esclusivo a Singapore, al Fullerton Bay Hotel. Vi hanno partecipato Haider Rafique, Chief Marketing Officer di OKX, i piloti Lando Norris e Oscar Piastri e il direttore esecutivo, Partnerships & Accelerator della McLaren Racing, Matt Dennington.