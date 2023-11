Ferrari | Un team si è opposto alla deroga sulla penalità di Sainz?

Emergono nuovi dettagli in merito alla penalità inflitta a Carlos Sainz. Facciamo un po’ di ordine: il pilota della Ferrari nel corso delle libere 1 distrugge telaio, fondo, batterie, motore e cambio per aver preso un tombino in pieno rettilineo nel corso delle libere a Las Vegas. La sessione viene annullata e le PL2 partono con due ore e mezza di ritardo. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello è su tutte le furie e riceve la solidarietà di quasi tutti i colleghi. Lo spagnolo, per aver sostituito le batterie, prenderà dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica, nonostante il tutto sia stato causato dal circuito, quindi da una causa di forza maggiore. Secondo quanto riferiscono Sky Sports e GPBlog, nove team su dieci avrebbero votato a favore della Ferrari per concedere una deroga, mentre uno si è opposto.

Chi è stato? Tutto fa pensare alla Mercedes. Zak Brown, CEO della McLaren è stato raggiungo dagli inglesi della Pay-TV satellitare, esclamando quanto segue: “E’ un vero peccato. Sappiamo degli interessi personali in Formula 1, ma penso che si debba usare anche buon senso. E’ stato sfortunato e ingiusto, ma non so chi si sia opposto, probabilmente qualcuno che non era d’accordo con loro”.

Stando a quanto riferito da Ted Kravitz, sempre di Sky, la scuderia di Brackley nega che ci sia stata una votazione, la quale sarebbe avvenuta solo se la sanzione fosse stata applicata erroneamente. Chi mente? Ai posteri l’ardua sentenza.

