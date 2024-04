Formula 1 | McLaren, delusione Piastri nelle Sprint ShootOut di Shanghai

Lando Norris ha conquistato la pole position nelle Sprint ShootOut di oggi a Shanghai, mentre al suo compagno di squadra non è andata esattamente come sperava. La McLaren, in teoria, avrebbe dovuto faticare in Cina, ma non è stato affatto così, quantomeno con il pilota inglese. Piastri invece ha avuto più difficoltà, trovando anche qualche problema tecnico nel corso delle SQ3. La sensazione è che questo inizio di stagione per l’australiano sia ben al di sotto delle aspettative, e oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma.

“Sfortunatamente non è stata la fine delle qualifiche Sprint che mi aspettavo – ha ammesso Piastri. Le ruote pattinavano, ho messo una marcia sono andato in folle, il che è stato frustrante perché penso che avremmo potuto essere più in alto, ma non sono riuscito ad averne abbastanza nell’ultimo giro. Sono contento per Lando, e penso che nel complesso andiamo più forte del previsto qui a Shanghai, ma il ritmo in generale è ancora difficile da giudicare. Daremo un’occhiata ai dati durante la notte e vedremo cosa riusciremo a fare in vista della Sprint Race e delle qualifiche del Gran Premio”.