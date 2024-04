F1 | Vanzini sui track limits in Cina: “In queste condizioni dovrebbe essere liberi tutti” [VIDEO]

F1 GP Cina track limits – Presente a Paddock Live, Carlo Vanzini ha analizzato i tanti track limits messi in evidenza dai Commissari durante la sessione di Shoot-Out valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, precisando come le condizioni climatiche di quest’oggi dovevano spingere il Direttore di Gara a dare il “libera tutti” per quello che riguarda la gestione dei limiti della pista.

Ricordiamo che la scivolosità dell’asfalto, unita alla tanta pioggia caduta tra SQ2 ed SQ3, ha portato i piloti a commettere diverse sbavature durante i propri tentativi di attacco al tempo. Una condizione punita dai Commissari, probabilmente in modo esagerato, con l’annullamento del riscontro cronometrico e del tentativo seguente nel caso di curva 16 (come inizialmente è avvenuto con Lando Norris).

Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.