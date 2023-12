Formula 1 | Norris non ha dubbi: McLaren ha trovato dei pezzi chiave per il 2024

Formula 1 McLaren Norris – Intercettato da motorsport.com ad Abu Dhabi, Lando Norris non ha nascosto la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla McLaren sulla MCL60, precisando come l’impegno messo in campo dai tecnici abbia trasformato la vettura da un brutto anatroccolo ad un vero e proprio cigno in grado non solo di garantirsi sette podi dal GP d’Austria in poi, ma anche di avvicinarsi alle prestazioni della dominante Red Bull. Una condizione importante, verificatasi grazie all’ottimo sviluppo portato avanti dallo staff di Andrea Stella, che la compagine britannica spera di ribadire anche nei primi appuntamenti del prossimo campionato.

Norris sullo sviluppo efficace della McLaren

“C’è ancora della roba da mettere insieme, ma in generale direi che la squadra ha trovato dei pezzi chiave per il 2024. Sappiamo in quale direzione andare e quindi sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto da metà stagione in avanti. Se tornassi indietro fino al Bahrain e fossi costretto a guardare il proseguo del campionato, direi che avrei abbastanza timore, ma alla fine siamo cresciuti fino a conquistare sette podi. Abbiamo vissuto dei grandi momenti. Onestamente non mi sarei mai aspettato tutto ciò. In generale mi sento abbastanza eccitato dalla nuova stagione. Avremmo chiuso al secondo posto nel Mondiale Costruttori e al secondo anche in quello Piloti se avessimo iniziato la stagione nella stessa forma in cui siamo stati a metà anno”.

Grande ottimismo nonostante il gardening di alcuni nuovi tecnici

L’inglese, proseguendo, non ha nascosto i propri obiettivi per il 2024, precisando come l’intera squadra voglia sfruttare i dati raccolti sulla MCL60 per farsi trovare pronta già a partire dalla prima corsa della stagione in Bahrain: “Il mercato non è sempre una scienza esatta, ma alla fine sono abbastanza certo che la strada intrapresa è quella corretta. Abbiamo fatto delle assunzioni e alcuni di questi tecnici potranno entrare a regime solo nel 2024, ma credo che abbiamo già un’idea abbastanza chiara del lavoro che possiamo fare. Negli ultimi mesi abbiamo imparato molto sul pacchetto e questo ci ha consentito di fare degli importanti passi in avanti sul fronte delle performance. Puntiamo a confermare tutto ciò anche a partire dal GP del Bahrain. Sarebbe entusiasmante sia per me che per la squadra”.