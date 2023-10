Formula 1 | Marko preoccupato dalla crescita McLaren

Formula 1 Red Bull McLaren Marko – La crescita messa in mostra dal GP d’Austria ad oggi, soprattutto grazie ad uno sviluppo continuo ed efficace, ha posto Helmut Marko e la Red Bull in posizione di difesa nei confronti della McLaren.

Secondo il consulente austriaco della scuderia campione del mondo, la compagine diretta da Andrea Stella è riuscita a recuperare parecchio terreno grazie alle ultime novità tecniche montate sulla monoposto, aspetto che ovviamente ha permesso ad Oscar Piastri e Lando Norris di giocare un ruolo da protagonista nelle ultime trasferte di Suzuka e Losail. Una situazione di rimonta che, se confermata anche nel proseguo di questa stagione, costringerebbe la Red Bull ad un surplus di lavoro nel corso della prossima pausa invernale.

“Sono i nostri inseguitori più consistenti e continuano a guadagnare terreno”, ha affermato il consulente austriaco della Red Bull. “Stanno lavorando parecchio bene e tutto questo, nel 2024, potrebbe trasformarsi in una dura battaglia per il vertice. Non nascondo un certo grado di preoccupazione”.